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Россиянин рассердился на голубей и развесил мертвых птиц на фасаде дома

Житель дома №9 по Октябрьскому проспекту города Кирова вешает на фасад своего дома тушки мертвых голубей. Об этом сообщается в городском паблике «Злой кировчанин» ВКонтакте.

Мужчина закрепляет птиц с помощью крючков на труднодоступных участках стен и на колоннах, чтобы отогнать голубей от своего балкона.

«Насколько я понимаю, голуби садятся на балкон и раздражают жильца, видимо, он так решил их отпугивать. Участковому сообщили, — пишет в паблике местная жительница Оксана Стрельцова. — Конечно (...), разбираться с тем, как из живых птиц получаются трупики, нам не удастся никого заставить, но, по крайней мере, вывешивать на здание трупы голубей смысла нет потому, что живые голуби из этого факта вывода не сделают».

Странная активность жильца дома №9, по словам Стрельцовой, продолжается не меньше месяца, несмотря на обращения к зоозащитникам и в правоохранительные органы.

Подстреленные тушки птиц до сих пор время от времени размещают на деревьях, заборах и шестах в российской глубинке. Считается, что вид убитых сородичей отпугивает птиц от урожая.

В феврале 2018 года жители Екатеринбурга подготовили судебный иск на своего соседа, приютившего в своей квартире сотни птиц — ястребов, сов и голубей. До этого соседи жаловались на любителя пернатых участковому, писали в Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области и обращались в управляющую компанию, но результатов это не принесло.
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