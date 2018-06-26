Российские ипотечники массово раскаялись во взятых кредитах

Около 23 процентов российских ипотечных заемщиков испытывают сожаление о том, что взяли кредит. Основные причины негативных эмоций — разочарование в купленной квартире и дискомфорт от необходимости ограничивать себя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов Domofond.ru.

«Жалеют о том, что пришлось взять ипотечный кредит, всего 22,8 процента опрошенных. Однако причины разные. 11,7 процента недовольных заявили, что жилье, ради которого была оформлена ипотека, уже не нравится. В основном же люди испытывают дискомфорт от необходимости в чем-то себе отказывать (так сказали 65,3 процента)», — цитирует материалы исследования информагентство.

Оставшиеся 77,2 процента опрошенных признали, что наличие собственного жилья компенсирует неприятные факторы, связанные с выплатами по ипотеке.

В начале мая 2018 года аналитики бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» обнародовали прогноз, по которому к 2027 году объем рынка всех банковских продуктов сократится на 11 процентов, ипотеки — на 17 процентов. Причиной такого падения в бюро назвали изменение демографической ситуации в стране: доминирующая в 2018-м возрастная группа 25-35 лет, активно берущая кредиты, к 2028 году сильно сократится из-за демографической ямы, сложившейся в России в конце девяностых — начале двухтысячных годов.