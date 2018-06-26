Россиян три года заставляли оплачивать ЖКХ в двойном размере

Жители одного из домов Калининского района Челябинска в течение трех лет получали платежки за коммунальные услуги от двух управляющих компаний. Сейчас в отношении одной из УК возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

В 2015 году жильцы многоквартирного дома по улице Чичерина выбрали управляющую компанию. При этом жители двух из 12 подъездов проголосовали за другую организацию, которая, наряду с первой, тоже стала присылать им квитанции на оплату ЖКХ. Со временем недовольные жильцы начали жаловаться на двойные квитанции, и 26 июня 2018 года прокуратура Челябинской области сообщила об итогах разбирательства.

«В соответствии с частью 9 статьи 161 Жилищного кодекса РФ многоквартирный дом может управляться только одной управляющей компанией. Доказательств того, что подъезды №11 и №12 указанного многоквартирного дома являются отдельным зданием, не имеющим признаков единства с остальными подъездами дома № 29 по улице Чичерина, в прокуратуру района не представлено», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В отношении второй компании возбуждено дело об административном правонарушении, председателю этой УК предписано судом перестать требовать от жильцов оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Деятельность российских управляющих компаний то и дело становится предметом жалоб. В мае 2018 года возмущение жильцов одного из домов Екатеринбурга вызвало то, что их УК разослала платежки за апрель на сумму свыше 100 тысяч рублей каждая. Выяснилось, что компания включила в документы задолженность за несколько месяцев: в период с апреля 2016-го по август 2017-го дом формально не обслуживался, но отопление, электричество и прочие коммунальные услуги жильцам предоставлялись.