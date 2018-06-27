Названа стоимость самых дешевых летних дач Подмосковья

В мае и июне 2018 года на рынке подмосковного съемного загородного жилья наблюдалось сезонное вымывание предложения. С рынка ушли в основном предложения в демократичном бюджете. Об этом свидетельствуют материалы компании «Миэль-Аренда», поступившие в среду, 27 июня, в редакцию «Дома».

«К середине лета подобрать дачу непросто. Оставшиеся на рынке варианты либо не подходят арендаторам по цене, либо не устраивают их по качеству», — характеризует ситуацию в сегменте Мария Жукова, директор «Миэль-Аренда».

Оставшийся в экспозиции объем домов дает возможность желающим снять дачу на остаток лета в пределах от 35 до 80 тысяч рублей в месяц. В частности, самый недорогой, по статистике компании, дом в Подмосковье сдается на лето за 35 тысяч рублей в месяц. Это деревянный дачный домик площадью 60 квадратных метров, расположенный в Балашихе. В доме есть три комнаты, кухня, санузел, вся необходимая мебель и техника. На участке растут плодовые и хвойные деревья.

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На втором месте по стоимости двухэтажный коттедж в 20 километрах от МКАД по Волоколамскому шоссе. Объект площадью 220 квадратных метров сдается в аренду за 60 тысяч рублей в месяц. В доме есть четыре спальни, кухня, санузел, веранда, мебель и техника.

На третьем месте дом площадью 130 квадратных метров в поселке Переделкино, на сосновом участке. Объект выставлен в аренду за 80 тысяч рублей в месяц.

Согласно ранее опубликованным данным аналитиков портала «Мир Квартир», с мая 2017 года до мая 2018-го средняя стоимость аренды дачи в России снизилась на восемь процентов, до 17 тысяч рублей в месяц. Самые дорогие дачи в стране предлагаются в аренду в Крыму, Подмосковье и Ленинградской области.