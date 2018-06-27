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Россиянам предложили отработать льготную ипотеку на селе и в спецпоселениях

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова выступила с предложением субсидировать молодым семьям первоначальный взнос по ипотеке и выдавать жилищные кредиты под четыре процента годовых. Об этом сообщается на сайте Vesti.ru.

«Стоит рассмотреть вопрос о повышении доступности жилья для разных категорий молодых семей, где наиболее эффективным нам видится механизм субсидирования первоначального взноса за ипотеку, а также субсидирование льготной ипотечной ставки в размере четырех процентов, с различными вариантами отработки в сельской территории или установить поселения с фиксированной численностью жителей, до 50 тысяч человек, чтобы стимулировать к развитию данные территории», — заявила Кувшинова.

Депутат предложила также ввести на раннем этапе выплат для таких льготников специальные условия со сниженным размером ежемесячного взноса.

В России уже действует программа льготного кредитования «Семейная ипотека» для семей с двумя и более детьми. Первые кредиты в ее рамках были выданы в январе 2018 года. Минимальный первоначальный взнос по этой программе составляет 20 процентов от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита для Москвы и Санкт-Петербурга — 8 миллионов рублей, для регионов — 3 миллиона рублей. Срок кредита составляет от 3 до 30 лет.
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