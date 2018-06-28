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Названы самые статусные особняки Москвы

По подсчетам экспертов, в радиусе двух километров от Кремля, есть несколько особняков, которые подходят под коммерческие цели. Об этом говорится в пресс-релизе компании Kalinka Grou, который поступил в редакцию «Дома» в четверг, 28 июня.

По словам председателя совета директоров компании Екатерины Румянцевой, спрос на особняки, расположенные в знаковых местах, есть всегда, и его можно сравнить со спросом на дорогие пентхаусы. «Когда человек или компания достигли определенного статуса и нуждаются в недвижимости, которая этому высокому статусу соответствует. Такая покупка — инвестиция в имидж своей компании», — сказала она.

В настоящее время цены на такие объекты недвижимости варьируются от 500 тысяч до миллиона рублей за квадратный метр.

По оценкам специалистов, к самым необычным зданиям, которые подходят под эту категорию, можно отнести, например, «Царев сад» на Софийской набережной. Особняк расположен в 700 метрах от кремлевских стен и располагает прямым видом на Кремль, из окон открывается панорама на Москву-реку. Площадь здания — 1700 квадратных метров, на крыше обустроен сад.

Еще один особняк — Balchug Residence — расположен на Садовнической улице. Одна из его главных особенностей — витринное остекление. Третий объект расположен в Ветошном переулке в 150 метрах от Кремля. Историческое здание, некогда принадлежавшее купцам Куприяновым, входит в число градообразующих зданий XIX века.

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