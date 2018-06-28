Застройщики решили поднять цены на квартиры

Большинство крупных застройщиков жилья планируют повысить цены на с 1 июля, когда в России вступят в силу изменения в законе о долевом строительстве. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В частности, такое предупреждение на своих рекламных щитах разместила компания ПИК. По словам представителя компании, конкретные цифры станут известны позднее и будут зависеть от проекта и площади квартиры.

По информации издания, стоимость недвижимости в комплексе «Level Амурская» вырастет в пределах 5 процентов, такое же увеличение цен ожидается в некоторых проектах «Лидер инвеста». В объектах ГК «Гранель» квартиры подорожают на 2-3 процента, а на 1–3 процента вырастет стоимость квадратного метра в жилом комплексе Headliner.

По результатам недавнего исследования компании «Инком-Недвижимость», в общем объеме покупателей на столичном рынке вторичной недвижимости растет доля людей в возрасте 25-34 лет, которых принято относить к поколению Y. За пять лет показатель вырос с 20 до 40 процентов.

Доля покупателей более старшего поколения X (36-60 лет) при этом сократилась с 80 до 60 процентов. Такое перераспределение спроса привело к увеличению спроса на ипотеку на вторичную недвижимость, поскольку, отмечается в материалах компании, поколение Y более охотно берет кредиты в отличие от представителей поколения X, предпочитающих копить.