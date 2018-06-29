Рынок недвижимости Новой Москвы обвалился вдвое

Загородная недвижимость на территории Новой Москвы перестала пользоваться спросом. За шесть лет, прошедших после включения этих земель в состав Москвы, спрос снизился более чем в два раза. Об этом свидетельствуют материалы «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Дома»).

Причиной стали высокие цены — лоты на территории ТиНАО собственники оценивают в 1,5 раза дороже, чем в среднем по региону. Шесть лет назад средняя стоимость коттеджа в Новой Москве составляла 35,4 миллиона рублей, сейчас показатель достиг 49,3 миллиона. При этом среднерыночная цена коттеджа на загородном рынке в июне 2018 года составляет 32,5 миллиона рублей.

С 2012 года продажи загородного жилья в Новой Москве упали более чем вдвое: шесть лет назад удавалось продать в среднем 500 объектов в год, сейчас — порядка 200 лотов.

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«До возникновения Новой Москвы на юго-западном направлении развивались классические

загородные проекты, преимущественно с коттеджами и таунхаусами, — добавляет руководитель

одного из офисов департамента загородной недвижимости «Инком-Недвижимость» Алексей Сенчук. — Затем началось уплотнение застройки. Вскоре здесь в массовом порядке стали возводиться многоквартирные дома. Подобное соседство не могло не сказаться на “загородке”: собственники дач рядом со стройками стали выставлять свои объекты на продажу. Проблема в том, что такое расположение превращает лоты в неликвид, который можно реализовать только с большой скидкой».

Ранее аналитики компании ЦИАН подсчитали, что с 2012 года стоимость квартир в крупных многоэтажных проектах Новой Москвы выросла на 44 процента. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке Новой Москвы в июне 2018-го составила 102,1 тысячи рублей.