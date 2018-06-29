Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Рынок недвижимости Новой Москвы обвалился вдвое

Загородная недвижимость на территории Новой Москвы перестала пользоваться спросом. За шесть лет, прошедших после включения этих земель в состав Москвы, спрос снизился более чем в два раза. Об этом свидетельствуют материалы «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Дома»).

Причиной стали высокие цены — лоты на территории ТиНАО собственники оценивают в 1,5 раза дороже, чем в среднем по региону. Шесть лет назад средняя стоимость коттеджа в Новой Москве составляла 35,4 миллиона рублей, сейчас показатель достиг 49,3 миллиона. При этом среднерыночная цена коттеджа на загородном рынке в июне 2018 года составляет 32,5 миллиона рублей.

С 2012 года продажи загородного жилья в Новой Москве упали более чем вдвое: шесть лет назад удавалось продать в среднем 500 объектов в год, сейчас — порядка 200 лотов.

«До возникновения Новой Москвы на юго-западном направлении развивались классические
загородные проекты, преимущественно с коттеджами и таунхаусами, — добавляет руководитель
одного из офисов департамента загородной недвижимости «Инком-Недвижимость» Алексей Сенчук. — Затем началось уплотнение застройки. Вскоре здесь в массовом порядке стали возводиться многоквартирные дома. Подобное соседство не могло не сказаться на “загородке”: собственники дач рядом со стройками стали выставлять свои объекты на продажу. Проблема в том, что такое расположение превращает лоты в неликвид, который можно реализовать только с большой скидкой».

Ранее аналитики компании ЦИАН подсчитали, что с 2012 года стоимость квартир в крупных многоэтажных проектах Новой Москвы выросла на 44 процента. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке Новой Москвы в июне 2018-го составила 102,1 тысячи рублей.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Подглядывать разрешается
Из этих ванных виден весь мир. Такое не забывается!
Подняли хозяйство
Хипстер или мужик? За тебя скажет дача: бескомпромиссный тест «Ленты.ру»
Идите морем
Болгария снова в моде. Здесь можно купить жилье за две тысячи евро
15:07 28 июня 2018
Виллу влюбленного в кошку модельера выставили на продажу
21:39 27 июня 2018
Названа стоимость самых дешевых летних дач Подмосковья
16:06 22 июня 2018
В Подмосковье подешевели «футбольные коттеджи»
08:14 22 июня 2018
Цены на землю обвалились в Подмосковье
16:54 20 июня 2018
Болельщик обокрал арендованный на время ЧМ-2018 особняк и попался
06:52 14 июня 2018
Неизвестные скупили в Подмосковье дома стоимостью от 100 миллионов рублей