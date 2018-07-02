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Средний размер ипотеки приблизился к новой психологической отметке

По итогам мая 2018-го средняя сумма выданных ипотечных кредитов в России достигла 1,99 миллиона рублей, вплотную приблизившись к психологической отметке в два миллиона. Об этом свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступившие в «Дом» в понедельник, 2 июля.

Год назад размер ипотеки составлял 1,86 миллиона — таким образом, за 12 месяцев он увеличился на 7 процентов.

Как отмечают аналитики, российский ипотечный рынок продолжает показывать высокие темпы роста: в мае в стране выдали на 48 процентов больше жилищных кредитов, чем в аналогичном периоде 2017-го. Всего за месяц было оформлено 68,9 тысячи ипотечных займов на общую сумму более 202 миллиардов рублей (год назад — около 128 миллиардов).

Согласно ранее опубликованным данным «Дом.рф», в период с января по май 2018-го в России выдали порядка 550 тысяч ипотечных кредитов на сумму 1,08 триллиона рублей. Средняя ставка по новым кредитам составила 9,68 процента годовых.
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