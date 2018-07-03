Судебный пристав предложил должнику снять квартиру и арестовал его на просмотре

В Ордынском районе Новосибирской области сотруднику службы судебных приставов удалось вызвать на контакт местного жителя, имеющего задолженность по алиментам, притворившись хозяином жилья, сдающим его в аренду. Об этом сообщается на сайте регионального управления федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Сначала судебный пристав-исполнитель, который занимался исполнительными производствами в отношении 36-летнего мужчины, накопившего задолженность по алиментам в размере 100 тысяч рублей, установил место работы должника. Пристав добился обращения зарплаты алиментщика в счет погашения долга, однако тот уволился и перестал выходить на связь.

«Выйдя по адресу регистрации гражданина М., судебный пристав-исполнитель установил, что там проживают только его родители. Они уверяли, что не знают о местонахождении своего сына. Однако бдительные соседи утверждали обратное: мама и папа должника пытаются его "прикрыть", а сам он не имеет другого места жительства», — отмечается в сообщении УФССП.

Судебный пристав продолжил искать возможности выйти на контакт с должником и обнаружил размещенное им в одной из социальных сетей объявление о поиске съемной квартиры. Под видом хозяина квартиры пристав связался с должником и предложил приехать на просмотр квартиры, назвав для встречи случайный адрес. Приехав на просмотр несуществующего жилья, должник был арестован на 10 суток. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье о неуплате средств на содержание детей.

Сотрудники УФССП в силу специфики своей деятельности время от времени проявляют находчивость для выхода на контакт с накопившими долгов россиянами. Например, в апреле 2018-го приставы притворились покупателями коттеджа, который выставил на продажу житель Ярославля. Договорившись о просмотре дома, приставы вошли в коттедж и арестовали имущество, включая бытовую технику и мебель.