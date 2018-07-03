Магадан оказался лучшим городом для покупки жилья

Жителям Магадана потребуется чуть больше года, чтобы накопить на покупку квартиры. Это лучший результат среди регионов России, выяснили эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг». Результаты проведенного ими исследования доступности жилья опубликованы на сайте агентства во вторник, 3 июля.

Аналитики подсчитали, сколько лет потребуется семье с одним ребенком, получающей среднестатистический для региона доход, чтобы купить квартиру площадью 54 квадратных метра. Предполагалось, что жилье приобретается без привлечения заемных средств, а семья в период накопления денег живет на прожиточный минимум.

Первое место в рейтинге регионов с самым доступным жильем заняла Магаданская область: здесь квартиру можно купить за 1,3 года. На второй позиции — Ямало-Ненецкий автономный округ с 1,5 года, на третьей — Ханты-Мансийский округ (2,1 года). В десятку также попали (в порядке увеличения срока накопления): Мурманская область, Камчатка, Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Красноярский край, Коми и Кемеровская область.

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Самым недоступным оказалось жилье в Дагестане, где копить на обычную квартиру придется почти 14 лет. В антилидеры попали и Кабардино-Балкария (12,8 года), и Севастополь (12,4 года).

В целом, как отмечают эксперты, уровень доступности жилья в России за последний год увеличился. «В подавляющем большинстве регионов доступность жилья для семей с одним ребенком стала выше, так как потенциальный срок, за который можно было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру по сравнению с прошлым годом сократился. В трех регионах ситуация за год не изменилась. В шести регионах минимально возможный срок для накопления на типовую квартиру вырос, и доступность жилья стала ниже», — говорится в материалах исследования.

Ранее аналитики ЦИАН присвоили статус города России с самым доступным жильем Челябинску.