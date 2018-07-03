Змея пробралась в многоквартирный дом и выползла из туалета россиянки

Жительница многоквартирного дома в Волжском районе Саратова позвонила в городскую службу спасения и пожаловалась на то, что обнаружила в своей квартире змею. Об этом сообщает городское информагентство «СарИнформ».

Инцидент произошел в доме №73 по улице Мясницкая. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли поймать рептилию, которая уползла под пол квартиры, пользуясь зазором между плитами в туалете. Предположительно, змея проникла в квартиру женщины также через туалет. Спасатели загерметизировали отверстие в полу, чтобы рептилия не смогла оттуда выбраться.

Заползшие в дом змеи часто становятся причиной беспокойства хозяев жилья по всему миру. Так, в марте 2018 года жительница Ставрополья обнаружила в своем доме змею длиной около метра. Приехавшие по вызову спасатели нашли под домом змеиное гнездо. В начале 2018-го житель французского города Гренобль увидел в своей туалетной комнате полутораметрового питона. Мужчина вызвал пожарных, которые поймали рептилию и доставили ее к ветеринару. Однако питон скончался из-за отравления химикатами в канализационных трубах, по которым он перемещался по дому.

