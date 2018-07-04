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Жители российского города начали массово избавляться от квартир

Закрытие шахты «Интауголь», градообразующего предприятия города Инта в республике Коми, стало причиной обвала на местном рынке недвижимости. Об этом сообщает региональная «Комсомольская правда».

За два дня цены на некоторые квартиры в городе упали почти вдвое, отмечает издание, уточняя, что местные жители массово выставляют свое жилье с пометками «срочно» и «торг уместен». В частности, владелица трехкомнатной квартиры в центре города после известия о закрытии шахты сбросила цену на свою недвижимость с 700 до 400 тысяч рублей. За эту сумму можно приобрести также двухкомнатную квартиру в кирпичном доме на улице Мира с улучшенной планировкой и мебелью. Хозяева квартиры согласны на торг.

Одна из местных жительниц выставила свою квартиру на продажу за 150 тысяч рублей, также указав в объявлении на возможность торга.

О решении закрыть шахту совет директоров угледобывающего предприятия сообщил 2 июля. «Мы не смогли добиться выхода предприятия на безубыточный уровень работы. Есть ряд объективных причин, — прокомментировал такое решение генеральный директор АО «Интауголь» Игорь Раюшкин. — У нас отсутствует потребитель на 70 процентов производимой продукции марки ДСШ. Объем добычи производимой продукции обеспечивает покрытие собственных затрат не более чем на 50 процентов».

Согласно опубликованному ранее рейтингу агентства «РИА Рейтинг», республика Коми вошла в десятку регионов РФ с наиболее доступны жильем, заняв девятое место. Первую тройку составили Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

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