Молния сожгла дом россиянина

В деревне Ялпай Звениговского района республики Марий Эл от удара молнии загорелся один из жилых домов. Несмотря на оперативное прибытие на место возгорания машин пожарной службы, огонь успел уничтожить имущество внутри дома и существенно повредить кровлю. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по республике Марий Эл.

Владельца жилья в момент удара дома не было, возгорание заметил его брат, обративший внимание на сильные раскаты грома. «Мужчина находился неподалеку от строения, обернулся и увидел языки пламени на крыше», — отмечается в сообщении МЧС. О происшествии сразу сообщили в пожарную охрану.

Пожарные оперативно прибыли на место возгорания, однако к моменту их появления пламя успело перекинуться внутрь дома. Площадь пожара составила порядка 35 квадратных метров, огонь уничтожил имущество внутри дома и серьезно повредил кровлю.

Удары молний время от времени становятся причиной пожаров, наносящих существенный ущерб имуществу россиян. В начале июля молния ударила в окно квартиры на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Чебоксарах. Из-за удара начался пожар, квартира сильно пострадала от огня. Хозяйка квартиры в момент происшествия была дома, но ей удалось быстро покинуть помещение.