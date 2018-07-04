Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Молния сожгла дом россиянина

В деревне Ялпай Звениговского района республики Марий Эл от удара молнии загорелся один из жилых домов. Несмотря на оперативное прибытие на место возгорания машин пожарной службы, огонь успел уничтожить имущество внутри дома и существенно повредить кровлю. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по республике Марий Эл.

Владельца жилья в момент удара дома не было, возгорание заметил его брат, обративший внимание на сильные раскаты грома. «Мужчина находился неподалеку от строения, обернулся и увидел языки пламени на крыше», — отмечается в сообщении МЧС. О происшествии сразу сообщили в пожарную охрану.

Пожарные оперативно прибыли на место возгорания, однако к моменту их появления пламя успело перекинуться внутрь дома. Площадь пожара составила порядка 35 квадратных метров, огонь уничтожил имущество внутри дома и серьезно повредил кровлю.

Удары молний время от времени становятся причиной пожаров, наносящих существенный ущерб имуществу россиян. В начале июля молния ударила в окно квартиры на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Чебоксарах. Из-за удара начался пожар, квартира сильно пострадала от огня. Хозяйка квартиры в момент происшествия была дома, но ей удалось быстро покинуть помещение.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Идите морем
Болгария снова в моде. Здесь можно купить жилье за две тысячи евро
Банан и русалка
Самые безумные интерьеры со всего мира
Сдавайтесь!
Москвичи бросают квартиры и бегут к морю. Везет не всем
09:55 Сегодня
Ялта проиграла Сочи по стоимости съемного жилья
17:01 3 июля 2018
В Подмосковье выставили на продажу особняк с бункером на случай апокалипсиса
08:13 3 июля 2018
Особняк бывшего посла США выставили на продажу за 2,5 миллиарда рублей
01:34 29 июня 2018
Рынок недвижимости Новой Москвы обвалился вдвое
15:07 28 июня 2018
Виллу влюбленного в кошку модельера выставили на продажу
21:39 27 июня 2018
Названа стоимость самых дешевых летних дач Подмосковья