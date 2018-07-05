Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Российский рынок недвижимости оказался вдвое прозрачней украинского

Россия заняла 38 место из ста в мировом индексе прозрачности рынков недвижимости Global Real Estate Transparency Index (GRETI) 2018, подготовленном экспертами международной консалтинговой компании JLL. Материалы исследования имеются в распоряжении «Дома».

По данным аналитиков, глобальный рынок недвижимости постепенно становится все более прозрачным: в 85 процентах исследуемых стран показатели увеличились по сравнению с результатами за 2016 год. Лидерами рейтинга GRETI 2018 стали представители англосферы: Великобритания, Австралия и США.

В топ-10 стран с прозрачными рынками недвижимости также попали Франция, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Ирландия и Швеция.

России досталось 38 место рейтинга, Украине — 69-е. Обе страны за год синхронно улучшили свои позиции, поднявшись на два пункта.

По мнению экспертов JLL, прорыв в прозрачности рынков недвижимости должны обеспечить технологии. «Развитие блокчейна, брокерских приложений и открытых данных может стимулировать переход полупрозрачных рынков к полной прозрачности», — говорится в исследовании.

В аналогичном рейтинге 2016 года первое и второе места также занимали Великобритания и Австралия, а третье — Канада.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Сдавайтесь!
Москвичи бросают квартиры и бегут к морю. Везет не всем
Досвистелись
Спрос на жилье в Москве рухнул. Во всем виноват чемпионат мира
Низко пали
В Москве появились дешевые квартиры. Где их искать?
16:01 4 июля 2018
Раскрыта стоимость «золотой сотни» московских квартир
14:16 4 июля 2018
Покупателям квартир в Москве пообещали ценовую стабильность
13:30 4 июля 2018
Малоизвестный индийский город стал мировым лидером роста цен на жилье
12:13 4 июля 2018
Молния сожгла квартиру россиянки
12:10 4 июля 2018
Украинец несколько лет прожил в квартире с мумией жены
06:32 4 июля 2018
Жители российского города начали массово избавляться от квартир