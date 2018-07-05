Застройщики начали распродавать недвижимость и бежать с подмосковного рынка

Только пять процентов девелоперов на рынке подмосковного загородного жилья готовы браться за масштабные проекты. При этом не менее половины всех игроков рынка нацелены как можно быстрее выйти из этого бизнеса. Это следует из материалов исследования департамента загородной недвижимости компании «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Дома»).

В исследовании отмечается, что во втором квартале 2018 года на подмосковном загородном рынке появилось 18 новых проектов, при этом только три из них имеют застройку, остальные реализуются как пустые участки. В компании объясняют тенденцию тем, что как минимум половина игроков в сегменте рассчитывают оперативно реализовать свои объекты, чтобы затем уйти с рынка. Еще сорок процентов девелоперов занимают выжидательную позицию, не уходя из бизнеса, но и не начиная новых проектов.

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Оставшиеся десять процентов застройщиков чувствуют себя комфортно, отмечается в исследовании, однако не более половины из них готовы затевать масштабные проекты. Главной стратегией на рынке остается уменьшение метражей на 20-30 процентов и облегчение инфраструктурного наполнения поселков.

«Чтобы создавать рентабельные поселки, нужны мощные финансовые, строительные и кадровые ресурсы, — комментирует данные иследования руководитель офиса «Сретенское» департамента загородной недвижимости «Инком-Недвижимость» Антон Архипов. — Компаний, обладающих всеми тремя составляющими, сейчас единицы. Отсюда и скромные показатели по части выходящего предложения — в основном оно представлено новыми очередями уже существующих проектов».

О кризисе на загородном рынке Подмосковья свидетельствуют данные аналитиков и других компаний. Так, в июне специалисты портала «Мир Квартир» сообщили о том, что цены на земельные участки снизились к началу года практически во всех локациях области. В компании «Метриум» подсчитали, что за год к июню 2018 года загородные дома в новых поселках по Дмитровскому, Киевскому, Минскому, Новорижскому и Рублево-Успенскому направлениям Подмосковья в среднем потеряли в цене 33 процента.