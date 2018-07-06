Москвичи бросились скупать элитную недвижимость

В первом полугодии 2018-го в Москве продано 973 квартиры в жилых комплексах премиум-класса. Таким образом, к началу года показатель вырос на 35 процентов, а к аналогичному периоду 2017-го — на 47 процентов. Об этом свидетельствуют материалы компании Welhome (есть в распоряжении «Дома»).

В структуре спроса в первом полугодии 2018 года выросло количество сделок с жильем в ценовом диапазоне от 50 до 100 миллионов долларов, доля сделок с объектами дешевле 20 миллионов долларов, напротив, снизилась на пять процентов. Самым популярным у покупателей премиального жилья районом продолжает оставаться Пресненский, где за полгода зафиксировано 32 процента всех продаж в сегменте.

Общий объем предложения московской премиальной недвижимости к началу второго полугодия составил 2,8 тысячи лотов, что на 18 процентов выше прошлогоднего показателя. Средневзвешенная цена квадратного метра в сегменте выросла за год на 21 процент и составила 518,8 тысячи рублей.

Самая дорогая недвижимость в городе сосредоточена в Тверском районе, отмечается в исследовании. Средневзвешенная цена метра в локации достигает 731,5 тысячи рублей. Самые дешевые премиальные лоты представлены в районе Хамовники — показатель здесь составил 353,4 тысячи рублей.

Об увеличении продаж на московском элитном рынке сообщали и аналитики компании Blackwood. По их данным, в первом квартале 2018-го было продано вдвое больше элитных квартир, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарная площадь проданных в первые три месяца 2018 года лотов также в два раза превысила прошлогодний показатель.