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Москвич застрял в «золотом туалете» и едва выжил

Житель столицы стал заложником городского туалета, установленного на улице 1905 года, и чуть не погиб. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в первой половине дня в пятницу, 6 июля. Мужчина зашел в кабинку, которую жители города за характерный цвет прозвали «золотым туалетом», заперся и впоследствии не смог открыть дверь — замок неожиданно заклинило.

Сначала потерпевший пытался самостоятельно вскрыть дверь, но все его усилия не увенчались успехом. С каждой минутой мужчине становилось все хуже из-за нехватки воздуха. В итоге он достал телефон и позвонил в службу спасения. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, полиции и бригада врачей.

Уже через пару минут мужчина был вызволен. Его пришлось поместить в карету скорой помощи: пострадавшему сделали успокоительный укол и дали кислородную маску, чтобы он смог восстановить силы. Реабилитационные мероприятия заняли около трети часа.

В начале 2000-х большой резонанс получил случай с жителем Вены, который вынужденно провел в уличном туалете 80 часов. 63-летний австриец спрятался в кабинке от грабителей, те попытались открыть дверь, но не смогли и в отместку перевернули туалет дверью вниз так, чтобы жертва не смогла выйти. Австриец кричал, звал на помощь, но никто его не слышал. В итоге ему удалось взломать одно вентиляционное отверстие и схватить за одежду прохожего.
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