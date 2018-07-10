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Бывший муж Бузовой отчаялся продать обставленное ею жилье

Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов снизил цену четырехкомнатной квартиры, в которой он проживал вместе со своей бывшей супругой — телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает онлайн-журнал StarHit.

Квартира, расположенная в одном из престижных районов Москвы, предлагается покупателям за 65 миллионов рублей. В декабре 2017-го, когда ее впервые выставили на продажу, ценник был выше — 70 миллионов.

Тарасов и Бузова занимали просторные апартаменты до осени 2016-го, когда в семье произошел разлад. Покупателю недвижимости достанутся спальня с санузлом и гардеробной, кухня, совмещенная с гостиной, детская, кабинет и просторная лоджия. Ольга Бузова сама обставляла квартиру, подбирая дизайнерскую мебель и дорогостоящую встраиваемую технику, отмечает StarHit. Апартаменты оформлены в пастельных тонах.

После развода телеведущая не смогла претендовать на недвижимость: практически все имущество, бывшее в пользовании супругов, по данным издания, оказалось оформленным на мать спортсмена.

Тарасов и Бузова официально развелись в конце 2016 года. За месяц до развода поклонники пары создали интернет-петицию, адресованную Елене Мизулиной, с просьбой помирить знаменитых супругов. Но сенатор отказалась вмешиваться в жизнь пары.
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