Московскому метро предрекли тройной рост

Московское наземное и подземное метро увеличится в три раза по сравнению с системой метрополитена 2010 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает агентство новостей «Москва».

«Подземное метро Москвы увеличится почти в два раза, — отметил Собянин в ходе совещания с министром транспорта Евгением Дитрихом и председателем правления РЖД Олегом Белозеровым. — Помимо этого строятся новые радиальные направления железной дороги, новые магистральные пути. Создается проект МЦД (Московские центральные диаметры), в результате которого подземное и наземное метро Москвы получит около тысячи километров, то есть практически в три раза превысит систему метрополитена, которая была в 2010 году».

Ранее стало известно, что в текущем году в Москве планируют построить 21 новую станцию метро, порядка 50 километров путей и три электродепо. Всего до 2020 года на строительство метро в городе выделят почти 600 миллиардов рублей.