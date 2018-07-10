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Предприимчивые россияне нашли способ присвоить арендованное жилье

Житель Уфы заявил в прокуратуру на троих местных жителей, снявших комнату в трехкомнатной квартире его матери, а затем обманом присвоивших жилье. Проведенная проверка подтвердила факт мошенничества. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкортостана.

Как показало расследование, один из квартирантов, снимавших у жительницы Уфы комнату, узнал об имеющихся у женщины долгах за ЖКХ в размере 180 тысяч рублей. «Квартирант (...) предложил продать недвижимость, а взамен приобрести двухкомнатную квартиру меньшей площади и оплатить долги по коммунальным платежам», — отмечается в сообщении прокуратуры.

После подписания договора купли-продажи на три миллиона рублей женщина не получила ни денег, ни нового жилья. Вместо этого ее вместе с сыном вывезли в частный дом на окраине города, где держали в плену, пока женщина не скончалась. К моменту, когда сын инициировал разбирательство, квартира уже была продана третьим лицам.

По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Квартирные аферисты время от времени решаются на похищение людей, чтобы завладеть их недвижимостью. Летом 2018-го было утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Молдавии, который в 90-е годы устроился шофером к пожилой женщине, а в 2010-м подселил к ней свою сестру, с помощью которой изолировал пенсионерку от общества и лишил ее жилья. Когда водитель был задержан, в его паспорте обнаружили штамп о браке с похищенной им пожилой женщиной.
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