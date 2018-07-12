Определены города России с дешевым съемным жильем

Самые доступные съемные квартиры страны предлагаются потенциальным арендаторам в Магнитогорске, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» в четверг, 12 июля.

По данным аналитиков, местные «однушки» в среднем сдаются по цене 6,5 тысячи рублей в месяц. Кроме того, дешевое жилье можно найти в Чебоксарах, Курске, Кургане и Нижнем Тагиле — ставки аренды в этих городах не превышают семи тысяч в месяц.

По цене от семи до восьми тысяч в месяц предлагаются однокомнатные квартиры в Череповце, Иваново, Ижевске, Саранске и Новокузнецке. В Воронеже, Улан-Удэ, Оренбурге, Вологде, Барнауле, Набережных Челнах, Кирове, Ставрополе, Орле и Омске ежемесячная ставка не превышает девяти тысяч рублей.

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Максимальные ставки аренды «однушек» традиционно зафиксированы в Москве: 32,7 тысячи рублей в месяц за квартиру в среднем. За столицей идут главные курорты страны — Сочи, где квартира с одной комнатой стоит 22 тысячи/месяц, Севастополь и Симферополь (в обоих средняя ставка — 21 тысяча рублей/месяц). Пятое место досталось Санкт-Петербургу — местные однокомнатные квартиры в среднем обходятся в 20,4 тысячи рублей/месяц.

Ранее сообщалось, что после первой декады июля цены на съемное жилье резко снизились в городах проведения чемпионата мира по футболу. Сильнее всего подешевели квартиры в Волгограде, Саранске и Самаре.