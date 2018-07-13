Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Более 50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье

За июнь 2018-го объем предложения вторичного жилья в Московской области увеличился на процент и превысил 50 тысяч квартир, из них четверть были выставлены на продажу именно в первом летнем месяце. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в «Дом» в пятницу, 13 июля.

По данным аналитиков, средняя цена квадратного метра «вторички» в регионе сократилась за полгода на 1,3 процента, за июнь — на 0,6 процента, до 79,9 тысячи рублей. Средний размер скидки при заключении сделок составил к середине лета около шести процентов.

«Остановка падения цен и сокращение дисконта в ближнем Подмосковье — факторы, которые позволяют осторожно говорить о стабилизации ситуации в области, — отмечается в предоставленных материалах. — Однако предпосылок для заметного роста стоимости жилья мы по-прежнему не видим».

На данный момент средняя удельная цена предложения вторичного жилья в области находится примерно на уровне весны 2012 года, то есть совпадает с показателями шестилетней давности, указывают в «МИЭЛЬ». Самая дешевая недвижимость предлагается покупателям на юго-востоке региона — средняя цена метра там составляет 44,2 тысячи рублей.

Ранее были названы города Московской области с самым дорогим и самым доступным жильем. В первую категорию попали Реутов, Красногорск и Химки, во вторую — Балашиха, Видное, Королев и Дзержинский.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
Купи, но не сейчас
Квартиры дорожают и исчезают из продажи. Но расстраиваться рано
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
16:05 Сегодня
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
13:06 Сегодня
Москвич дал сыну денег на покупку квартиры и пожалел
12:37 Сегодня
Жительница Смоленска украсила дом возлюбленного фекалиями и матом
06:20 Сегодня
Москвичи и петербуржцы признались в недовольстве своим жильем
02:33 Сегодня
Россиянка купила квартиру вместе с жильцом
23:27 12 июля 2018
Определены города России с дешевым съемным жильем