Более 50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье

За июнь 2018-го объем предложения вторичного жилья в Московской области увеличился на процент и превысил 50 тысяч квартир, из них четверть были выставлены на продажу именно в первом летнем месяце. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в «Дом» в пятницу, 13 июля.

По данным аналитиков, средняя цена квадратного метра «вторички» в регионе сократилась за полгода на 1,3 процента, за июнь — на 0,6 процента, до 79,9 тысячи рублей. Средний размер скидки при заключении сделок составил к середине лета около шести процентов.

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«Остановка падения цен и сокращение дисконта в ближнем Подмосковье — факторы, которые позволяют осторожно говорить о стабилизации ситуации в области, — отмечается в предоставленных материалах. — Однако предпосылок для заметного роста стоимости жилья мы по-прежнему не видим».

На данный момент средняя удельная цена предложения вторичного жилья в области находится примерно на уровне весны 2012 года, то есть совпадает с показателями шестилетней давности, указывают в «МИЭЛЬ». Самая дешевая недвижимость предлагается покупателям на юго-востоке региона — средняя цена метра там составляет 44,2 тысячи рублей.

Ранее были названы города Московской области с самым дорогим и самым доступным жильем. В первую категорию попали Реутов, Красногорск и Химки, во вторую — Балашиха, Видное, Королев и Дзержинский.