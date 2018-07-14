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Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах

Жители украинской столицы стали в массовом порядке замечать непонятные знаки в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщает портал Politeka.

Речь идет о приклеенных к дверям спичках и нарисованных на почтовых ящиках различных символах. Некоторые из киевлян полагают, что кто-то пытается навести на них порчу, другие считают таинственные отметки делом рук наркоманов или детей.

По версии сотрудников правоохранительных органов, таким образом воры-домушники маркируют квартиры потенциальных жертв: прежде чем «взять» жилище, они несколько раз проверяют его и для этого устанавливают специальные метки. Это могут быть волосы, прилепленные в малозаметном месте на двери, кусок печенья под ковриком, нитка, вставленная в дверной проем. Если метка сдвинута, значит квартира обитаема, хозяева никуда не уехали.

Кроме того, символами преступники могут отмечать квартиры, в которые собираются проникнуть, или уже обворованные — чтобы «коллеги» не тратили понапрасну свое время.

В российской столице самым популярным среди домушников округом считается Юго-Восточный: он традиционно лидирует по числу попыток проникновения в жилища. Меньше других рискуют столкнуться с ворами жители Западного округа и Новой Москвы.
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