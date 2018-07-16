На границе с Финляндией задержали собиравшуюся пожаловаться Трампу дольщицу

В городе Светлогорске около финской границы задержали представителя Координационного совета обманутых дольщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области Аллу Андрееву. Об этом сообщает «Росбалт».

Женщина планировала обратиться с жалобой к президенту США Дональду Трампу, который прибыл в Хельсинки для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Она везла с собой адресованный Трампу плакат, содержащий призыв рассказать Путину о «беззаконии и коррупции, происходящих в Санкт-Петербурге».

По данным информационного агентства, речь, в частности, идет об обманутых дольщиках бывшей группы компаний «Город». Некоторые из них получили свое жилье в 2017 году, однако дома были введены в эксплуатацию незавершенными.

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У активистки изъяли плакаты и футболку.

Согласно подсчетам Минстроя, к лету 2018-го в 69 субъектах России было более 840 проблемных объектов жилищного строительства.

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча американского и российского президентов. Впервые Путин и Трамп встретились в 2017 году в Гамбурге на полях G20. Тогда они общались 2 часа 15 минут, большая часть переговоров проходила в закрытом режиме.