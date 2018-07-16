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Банда лже-силовиков начала охоту за квартирами пожилых россиян

В подразделения главного управления (ГУ) МЧС по Челябинской области начали поступать обращения от местных жителей с жалобами на проверки. По словам заявителей, к ним приходят якобы сотрудники МЧС, проверяют «захламленность балконов» и активно интересуются, в чьей собственности находится жилье. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В ведомстве подчеркивают, что эти визиты не имеют отношения к деятельности МЧС и отмечают, что большинство жалоб на проверки поступает от пожилых людей. Как рассказала одна из заявительниц, пенсионерка, к ней в квартиру пришли две женщины с красными удостоверениями. Они прошли на балкон, якобы для проверки его на захламленность, и задавали вопросы о квартире. Аналогичный случай произошел с 80-летней женщиной, которая была дома с правнуком. К ней пришли двое мужчин, предъявили удостоверения и начали расспрашивать о том, в чьей собственности находится жилье. Узнав, что оно принадлежит внучке пожилой женщины, лже-силовики утратили к разговору интерес и покинули квартиру.

В ГУ МЧС подчеркивают, что сотрудники ведомства, как и сотрудники пожарной охраны и государственного пожарного надзора проводят профилактические рейды исключительно в форме. Кроме того, они не имеют права заходить в квартиры и должны беседовать с жильцами на пороге или на улице, за исключением тех случаев, когда хозяева сами пригласят их внутрь.
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