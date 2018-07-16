В Москве нашли 50 странных зданий

Напольная интерактивная карта Москвы, расположенная в выставочном пространстве «Дом на Брестской», дополнена новым слоем, на который нанесены 50 необычных архитектурных объектов города. Об этом сообщается в пресс-релизе Департамента градостроительной политики города Москвы (имеется в распоряжении «Дома»).

Здания были выбраны москвичами в ходе голосования на сайте «Активный гражданин». «С февраля по апрель 2018 года в "Активном гражданине" проходило голосование, в ходе которого москвичи выбирали тему нового электронного слоя лайтбокса. С первых дней голосования лидировала тема "Необычные объекты мегаполиса" и держала пальму первенства до самого конца», — рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.

В числе необычных архитектурных объектов, нанесенных на карту, «Дом-яйцо» на Чистых прудах, «Ажурный дом» с бетонными решетками в виде цветочного орнамента на Ленинградском проспекте, арт-объект «Разоблачение», находящийся в парке «Музеон» на Крымской набережной, и другие достопримечательности Москвы.

Интерактивная карта Москвы была открыта в 2014 году. Площадь карты составляет 178 квадратных метров, она выполнена в масштабе 1 к 5000 и является самым большим в мире объектом такого рода. Карта охватывает всю Москву и дает визуальное представление о городе и его объектах.

