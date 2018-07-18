Москву презрели 40 процентов ее жителей

Большинство жителей Москвы — около 60 процентов — предпочли бы остаться в своем городе, а 40 процентов, соответственно, не исключают возможности переезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).

Схожий показатель у британской столицы — 62 процента лондонцев заявили, что не хотят покидать мегаполис, 38 процентов готовы это сделать.

Всего в исследовании компании PwC был проведен анализ привлекательности для жителей десяти городов: Лондона, Москвы, Сиднея, Стокгольма, Дубая, Нью-Йорка, Сингапура, Торонто, Шанхая и Гонконга. В большинстве из них менее 50 процентов местных хотят остаться там, где живут.

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Москва, по данным опроса PwC, входит в пятерку мегаполисов мира, в наибольшей степени соответствующих образу города будущего по мнению жителей. В целом москвичи, как выяснили аналитики, ожидают позитивных изменений в качестве жизни в следующие пять лет.

В феврале этого года компания Financial Times FDi Intelligence (входит в Financial Times Group) назвала Москву наиболее привлекательным с точки зрения инвесторов городом Восточной Европы и шестым по привлекательности городом в Европе в целом. Первое место в общеевропейском рейтинге занял Лондон.