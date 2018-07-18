Москва вошла в пятерку самых светлых городов мира

Российская столица вошла в первую пятерку самых освещенных в ночное время суток мегаполисов мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова.

«Москва сегодня в числе пяти городов является одним из самых освещенных в ночное время городов мира. Помимо Москвы, это Лондон и Париж, Токио и Нью-Йорк», — подчеркнул Бирюков, отметив, что российская столица также входит в число мировых лидеров по созданию комфортной городской среды.

По словам заммэра, за последнее время в Москве прошла реконструкция более 300 улиц, ведется создание комфортной среды в 500 тысячах парков, отреставрировано 3,6 тысячи исторических зданий и сооружений.

В 2017 году российская столица также возглавила рейтинг самых озелененных мегаполисов мира. В Москве озеленено 54 процента территории.

По данным исследования, проведенного международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), около 60 процентов жителей Москвы предпочли бы остаться в своем городе, а 40 процентов готовы рассмотреть возможность переезда. При этом Москва, отмечается в исследовании, входит в пятерку мегаполисов мира, в наибольшей степени соответствующих образу города будущего по мнению жителей.