Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Самую дешевую московскую квартиру оценили в два миллиона рублей

Минимальная стоимость квартиры в завершенной столичной новостройке — 2,15 миллиона рублей. По такой цене предлагаются «однушки» в одном из жилых комплексов на территории Новой Москвы, говорится в материалах ЦИАН, предоставленных «Дому».

Как отмечают аналитики, в Новой Москве нелегко найти квартиру в уже введенном в эксплуатацию доме: на сегодняшний день менее 10 процентов лотов в Троицком и Новомосковском округах продаются в готовых жилых комплексах. Самый дешевый из них — 34-метровая однокомнатная квартира в 35 километрах от МКАД — чуть дороже двух миллионов рублей.

За 2,5 миллиона можно купить свежепостроенное жилье большей площади — 55-метровое, но расположенное уже в 55 километрах от МКАД.

Ограниченность выбора готовых квартир в Новой Москве эксперты связывают с высоким спросом на местную недвижимость и со стремлением покупателей приобрести жилье на ранних этапах строительства по минимальным ценам.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в развитие Новой Москвы планируется вложить 200 миллиардов рублей. Предполагается, что половина всего объема инвестиций поступит из внебюджетных источников. Бюджетные средства пойдут на строительство метро, дорог, социальных объектов, инженерных коммуникаций. Деньги частных инвесторов потратят на возведение жилья и социальной инфраструктуры, создание рабочие мест.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

«Все вокруг воняет и тухнет»
Москвичку заставили жить с сумасшедшей старухой. Она превратила ее жизнь в ад
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Радужный дом
Рост цен на жилье связали с гомосексуалами. В России это не работает
06:10 Сегодня
Небогатые россияне массово заинтересовались покупкой жилья
01:24 Сегодня
Россиянин попробовал заработать на аренде и лишился полумиллиона рублей
22:26 17 июля 2018
Набожность стоила россиянке квартиры
18:00 17 июля 2018
Ставки по ипотеке пообещали снизить
16:28 17 июля 2018
Раскрыта стоимость аренды самой дешевой квартиры Москвы
14:56 17 июля 2018
Раскрыта стоимость самых дорогих квартир московской «Золотой мили»