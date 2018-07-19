Шувалов рассказал о счастье в 20-метровом жилье

Предложение жилья на рынке должно быть максимально широким, чтобы удовлетворить потребности в квадратных метрах самых разных слоев населения, заявил глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов. Его слова приводит РИА Новости.

«Помните байку про смешные квартиры, которую прицепили ко мне, хотя она не имеет ко мне никакого отношения? С экспертами, которые проводили международный конкурс и с которыми работаем на российском рынке, хотели создать возможность быть счастливым, будь то 20-метровая квартира или 100-метровая. Так вот "ржали" надо мной те, кому я говорил, что в 20 метрах можно быть счастливым. В 20 метрах можно быть счастливым или в 200 метрах можно быть счастливым. Главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по своим желаниям», — пояснил Шувалова.

В июне 2016 года Шувалов в должности первого вице-премьера осматривал жилье экономкласса в Казани. По заявлениям ряда СМИ, он высказал удивление, что спросом у населения пользуются даже 20-метровые квартиры.

Позднее Шувалов заявил о том, что при обозначении стандартного жилья для обычной российской семьи необходимо отказаться от унизительного термина «экономжилье» и вернуться к формулировке «доступное жилье». «Как-то странным образом от "доступного жилья" мы перешли к "жилью экономкласса". Это дело надо бросить, потому что по-русски это звучит унизительно», — сказал вице-премьер.