Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Шувалов рассказал о счастье в 20-метровом жилье

Игорь Шувалов
Игорь Шувалов

Предложение жилья на рынке должно быть максимально широким, чтобы удовлетворить потребности в квадратных метрах самых разных слоев населения, заявил глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов. Его слова приводит РИА Новости.

«Помните байку про смешные квартиры, которую прицепили ко мне, хотя она не имеет ко мне никакого отношения? С экспертами, которые проводили международный конкурс и с которыми работаем на российском рынке, хотели создать возможность быть счастливым, будь то 20-метровая квартира или 100-метровая. Так вот "ржали" надо мной те, кому я говорил, что в 20 метрах можно быть счастливым. В 20 метрах можно быть счастливым или в 200 метрах можно быть счастливым. Главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по своим желаниям», — пояснил Шувалова.

В июне 2016 года Шувалов в должности первого вице-премьера осматривал жилье экономкласса в Казани. По заявлениям ряда СМИ, он высказал удивление, что спросом у населения пользуются даже 20-метровые квартиры.

Позднее Шувалов заявил о том, что при обозначении стандартного жилья для обычной российской семьи необходимо отказаться от унизительного термина «экономжилье» и вернуться к формулировке «доступное жилье». «Как-то странным образом от "доступного жилья" мы перешли к "жилью экономкласса". Это дело надо бросить, потому что по-русски это звучит унизительно», — сказал вице-премьер.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Радужный дом
Рост цен на жилье связали с гомосексуалами. В России это не работает
Все по десять
Съемное жилье в Москве неприлично подешевело. В чем подвох?
11:44 Сегодня
В фундаменте дома в центре Москвы нашли кости ребенка
11:26 Сегодня
Новых квартир в Москве стало на треть меньше
08:57 Сегодня
Россияне приготовились к росту цен на жилье
01:02 Сегодня
Россиянка пришла занять денег и лишилась квартиры
20:53 18 июля 2018
Украинец попытался ограбить квартиру и еле выжил
17:20 18 июля 2018
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ