Новых квартир в Москве стало на треть меньше

Количество квартир в недорогих столичных новостройках сократилось за год на 31 процент, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в «Дом».

Объем предложения нового жилья эконом- и комфорткласса в Москве откатился к значениям лета 2016-го, подсчитали аналитики. При этом в первом полугодии 2018-го темпы выхода на рынок новых проектов упали в почти в три раза.

Всего к июлю в городе было выставлено на продажу около 14,8 тысячи квартир в новостройках массового сегмента. Год назад, в июне 2017-го, их было 21,6 тысячи.

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«Быстрое сокращение предложения первичных квартир совпадает по времени с взрывным ростом спроса в Москве, вызванным ипотечным бумом, — говорится в предоставленных материалах. — Вымывание объема предложения из-за повышения покупательской активности стало основным результатом развития рынка в последний год. Вместе с тем мы видим, что число проектов не уменьшается. Такое противоречие говорит об одном — несмотря на высокую интенсивность, спрос еще намного меньше предложения. Фактически активность клиентов распыляется на большое число проектов».

Ранее сообщалось, что к июлю 2018-го скорость продаж нового жилья в Москве достигла 16 единиц в час. Всего за шесть месяцев в городе было заключено почти 34 тысячи договоров долевого участия в строительстве — на 42 процента больше, чем за аналогичный период 2017-го.