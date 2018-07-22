Латвиец испугался растущих сквозь пол в квартире гигантских грибов

Житель латвийского города Добеле получил от местных органов самоуправления квартиру, в которой после дождя начали расти огромные грибы. Об этом сообщает портал Mixnews.

По словам латвийца, дом, где располагается квартира, не оборудован водостоком, и потому дождевая вода просачивается в жилые помещения. Из-за этого внушительного размера наросты появились не только на полу, но и на стенах.

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Мужчина пытался избавиться от грибов самостоятельно, но потерпел неудачу. «Я разломал пол, все обработал химией, забетонировал, думал, что грибы исчезли, но недавно они опять появились на стенах. Съели стены, мебель», — рассказал латвиец порталу.

Он подчеркнул, что боится за свое здоровье и нуждается в помощи.

Летом 2017-го в поселке Веселый Ростовской области граждан переселили из ветхих домов в здание, где ранее располагалась ферма по выращиванию грибов. Переселенцы заявили, что у дома разрушается фундамент, и обнаружили по-прежнему произрастающие грибы в одной из квартир.