Американцы накупили жилья и сильно раскаялись в этом

Более 68 процентов покупателей-миллениалов, владеющих жильем в США, считают, что зря сделали такое вложение. Об этом пишет ИА Regnum со ссылкой на исследование компании Bank of the West.

42 процента участников исследования, рожденных в 1981 году и позднее, владеют собственным жильем, еще 46 процентов арендуют недвижимость. При этом две трети опрошенных жалеют о том, что купили его. В качестве основных причин недовольные владением недвижимостью называют высокие расходы на ее содержание. 20 процентов респондентов заявили, что вообще не знали об этих расходах до переезда, столько же участников исследования рассчитывали на меньшие траты.

19 процентов опрошенных считают, что им стоило сначала накопить больше денег, поскольку обслуживание ипотеки обходится слишком дорого. Еще 19 процентов отметили в качестве минуса, что не имеют возможности быстро поменять пространство дома, которую дает аренда.

В исследовании подчеркивается, что высокие показатели разочарования от обладания недвижимостью отмечаются и в более старших поколениях американцев. В качестве основной причины недовольства такие собственники также называют финансовую сторону владения.

Согласно проведенному в России исследованию экспертов Domofond.ru, значительная часть купивших жилье в ипотеку граждан страны спустя некоторое время жалели об этом. «Жалеют о том, что пришлось взять ипотечный кредит, 22,8 процента опрошенных. Однако причины разные. 11,7 процента недовольных заявили, что жилье, ради которого была оформлена ипотека, уже не нравится. В основном же люди испытывают дискомфорт от необходимости в чем-то себе отказывать (так сказали 65,3 процента)», — отмечается в материалах исследования.