Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов

В России разрабатывается закон, который обяжет жителей многоквартирных домов оплачивать проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий. Проект закона размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ за подписью председателя правительства России Дмитрия Медведева предусматривает, в частности, разделение многоквартирных домов на несколько категорий по степени угрозы в случае террористической атаки. Категории присваиваются домам на основе данных о численности жильцов, количестве жилых и нежилых помещений, парковочных мест и рыночной стоимости квадратного метра жилья в населенном пункте, где расположен дом.

В число обязательных для всех многоквартирных домов мероприятий, безотносительно присвоенной категории, документ включает, в частности, ограничение доступов в подвалы, на крыши и чердаки, подземные гаражи и парковки, а также обеспечение взаимодействия с силовыми структурами РФ по вопросам антитеррористической безопасности.

К обязательным мерам отнесены также «информирование жителей многоквартирного дома о способах защиты и порядке действий при угрозе совершения террористического акта или при его совершении» и «осуществления контроля за соблюдением лицами, находящимися на территории многоквартирного дома, мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирного дома».

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В материалах проекта отмечается, что порядок финансирования проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирного дома утверждается собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников. Документ также предусматривает проведение в каждом многоквартирном доме «мероприятий, касающихся установки дополнительного оборудования и иных средств защиты».

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