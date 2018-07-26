Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Ипотеку признали недоступной для большинства россиян

Несмотря на снижение процентных ставок по ипотеке, 80 процентов россиян не имеют возможности воспользоваться этим инструментом для покупки жилья. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина.

В целом, ипотечное кредитование в России расширяется, а ставки становятся более доступными, отметил эксперт. «Это уже не тот ужас, который был пять-шесть лет назад, но нужно понимать две фундаментальные вещи, — сказал Делягин. — Во-первых, повышение доступности ипотечного кредитования сочетается с абсолютной нищетой огромной массы людей. [Ипотечное кредитование] стало более доступно для среднего класса, но по-прежнему недоступно для 80 процентов населения».

Ранее Центробанк России выразил озабоченность распространением среди россиян практики брать потребительский кредит на первоначальный взнос по ипотеке. «Мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд. Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков», — подчеркнул зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Сдачи не надо
Москвичи заплатят за незаконный съем жилья. Попадутся все
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
23:18 26 июля 2018
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
12:42 26 июля 2018
ЦИАН уличили в использовании некорректных слов
11:40 26 июля 2018
Средний чек по ипотеке перевалил за два миллиона рублей
09:29 26 июля 2018
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
07:45 26 июля 2018
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
00:32 26 июля 2018
Россиянка попробовала помолиться дома и едва выжила