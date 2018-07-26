«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов

Госкорпорация «Ростех» представила парашют для экстренной эвакуации из высотных зданий. Производство открывается на базе «НИИ Парашютостроения», входящего в дочерний холдинг «Ростеха», компанию «Технодинамика». Об этом сообщает «Интерфакс».

Работа системы была продемонстрирована на аэродроме «Киржач» во Владимирской области в ходе церемонии открытия нового парашютного завода. «Этот парашют будет пользоваться спросом, поскольку количество высотных домов у нас растет, а спасать в случае пожара или каких еще чрезвычайных ситуаций очень тяжело. Поэтому здесь единственный шанс у людей спастись, — это прыгнуть с парашютом "Шанс"», — прокомментировал новинку глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Новая система эвакуации позволяет десантировать человека массой от 50 до 120 килограммов с высоты 30 метров (высота девятиэтажного дома) и более. Использование парашюта не требует специальной подготовки, на необходимой высоте он раскрывается автоматически.

В «Ростехе» прогнозируют, что система будет востребована компаниями, эксплуатирующими высотные бизнес-центры, отели и жилые комплексы.

В России активно обсуждается рискованное поведение бейсджамперов — спортсменов-экстремалов, которые используют специальные парашюты для прыжков с высотных объектов (небоскребы, горы, мосты). В частности, предлагалось ввести в отношении бейсджамперов, прыгающих со строек и других не предназначенную для этого объектов городской инфраструктуры, ответственность в виде штрафов и общественных работ.