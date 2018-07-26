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Съемочную площадку «Дома-2» снесут

Департамент развития новых территорий столицы уведомил владельца участка в Новой Москве, на котором проходят съемки популярного реалити-шоу «Дом-2», об изъятии земли для строительства дороги из Саларьево в Марьино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

Собеседник агентства подчеркнул, что дорогу, о которой идет речь, проектировали так, чтобы «не затронуть ни одного жилого объекта».

«Единственная площадка, через которую проходит трасса, — это земли и нежилые строения компании "ЕТК-Инвест". Ее собственник был уведомлен о необходимости изъятия земли для госнужд в установленном законом порядке», — подчеркнул источник.

По информации РБК, в 2017 году «ЕТК-Инвест» (дочерняя компания «Евразийского трубопроводного консорциума») приобрела участок в 2,9 гектара рядом с поселком Летова Роща для съемок «Дома-2».

Ранее в четверг 26 июля 2018 года ряд СМИ сообщил о том, что власти Москвы собираются снести съемочную площадку «Дома-2», которую также называют «Поляной», для строительства дороги.

Российское реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. Изначально концепция подразумевала строительство дома параллельно с созданием пар участниками и участницами. До 2012 года ведущей шоу была Ксения Собчак, в числе известных ведущих также Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова.
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