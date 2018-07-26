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Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети

В подъезде одного из жилых домов Металлургического района Челябинска обнаружили необычную дверь: к старой кожаной обивке прибиты железные балки, множество замков и черный поднос с хохломской росписью. Об этом сообщает областное издание «Хорошие новости».

Члены районного сообщества в соцсети «ВКонтакте», где размещена фотография двери, осмеяли странный дизайн. В комментариях к посту они предположили, что владелец квартиры готовится к зомби-апокалипсису или прячется от налоговой службы и военкомата. Некоторые сочли, что в жилище обитают адепты готической субкультуры.

Одна из пользовательниц сети, впрочем, написала, что квартира принадлежит пенсионеру. «Живет там больной дедушка, такой добрый старенький ребенок... Катается по двору на велике и чертовски здорово играет на баяне», — отметила она.

Ранее сообщалось об обиженной жительнице Смоленска, которая в кардинально другой манере «украсила» дверь в квартиру возлюбленного. Разъяренная гражданка измазала ее фекалиями. Кроме того, она нарисовала в подъезде дома, где проживает мужчина, цепочку из бранных слов, ведущую к его квартире.
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