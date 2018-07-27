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Главными застройщиками России оказались обычные граждане

В первом полугодии 2018-го объем жилья, самостоятельно возведенного населением России, превысил число «квадратов», построенных компаниями-застройщиками, — впервые в современной истории. Об этом говорится в материалах ЦИАН, поступивших в «Дом» в пятницу, 27 июля.

Всего за январь — июнь в стране ввели в эксплуатацию 29,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, подсчитали аналитики, — почти на четыре процента больше, чем в первом полугодии 2017-го. Из них 15,3 миллиона построили граждане своими силами (речь идет о частных домах) и 13,7 миллиона — застройщики.

Лидерами по объемам ввода жилья стали Московская область (3,9 миллиона «квадратов»), Ленинградская область (1,7 миллиона) и Краснодарский край (1,5 миллиона). Максимальный прирост темпов строительства отмечен в Крыму и Севастополе — здесь число построенных квадратных метров увеличилось, по сравнению с показателем за январь — июнь 2017-го, более чем в два раза.

Ранее были названы самые застроенные города России. Тройку лидеров составили агломерации Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, где в период с 2010 по 2017 год было возведено 73 миллиона, 31 миллион и 14,1 миллиона квадратных метров жилья соответственно.
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