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Россияне начали избавляться от двухуровневых квартир

Жители Челябинска активно выставляют на продажу двухуровневое жилье. За неполных семь месяцев 2018 года количество таких предложений на городских ресурсах увеличилось в три раза. Об этом сообщает региональное информационное агентство 74.ru со ссылкой на данные аналитиков портала N1.

Самое дорогое двухуровневое предложение в Челябинске в июле 2018-го оценивается в 10 миллионов рублей, это 200-метровая квартира в центре города. Самые дешевые двухуровневые квартиры выставлены на продажу в микрорайоне Новосинеглазово. Лоты площадью 120-180 квадратных метров здесь продаются по цене около трех миллионов.

Причиной растущего объема предложения двухуровневых квартир на вторичном рынке Челябинска аналитики называют высокие расходы на эксплуатацию. «Двухуровневые квартиры — это штучный товар на рынке жилья. Как правило, их отличают большие площади и также высокий чек за коммунальные услуги. Если в такой квартире не живет большая семья, то владение таким объектом очень непрактично. Кроме того, интерес обеспеченных людей сейчас сместился в сегмент элитной загородной недвижимости», — прокомментировала руководитель пресс-службы N1 Анастасия Гринева.

Весной 2017-го аналитики рынка недвижимости сообщали о росте на треть в годовом выражении объема предложения двухуровневых квартир и квартир с террасами в малоэтажных жилых комплексах пригородов Москвы. Спрос в сегменте, по данным «Миэль-Новостройки», вырос вдвое за тот же период.
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