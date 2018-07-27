«Дому-2» предоставят новую съемочную площадку взамен снесенной

Столичные власти в течение двух месяцев предложат новый участок правообладателю площадки для съемок популярного телешоу «Дом-2». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на первого заместителя руководителя городского департамента развития новых территорий Валерия Шкурова.

По его словам, желание получить землю, а не денежную компенсацию, выразил сам собственник. «Вопрос предстоящего изъятия земельного участка, принадлежащего компании "ЕТК-Инвест" и используемого для размещения съемочной площадки реалити-шоу "Дом-2", вызвал интерес СМИ, — отметил чиновник. — ООО "ЕТК-Инвест" извещено о возможности получения компенсации в денежной форме либо путем подбора и предоставления компенсационного земельного участка. Правообладатель выразил желание получить участок взамен изымаемого».

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Земли уже подобраны и в течение двух месяцев будут предложены собственнику, уточнил Шкуров.

Ранее стало известно, что территорию в Новой Москве, на которой проходят съемки «Дома-2», планируется изъять для строительства дороги из Саларьево в Марьино.

Реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеканале «ТНТ» с 2004 года. Изначально концепция подразумевала возведение дома параллельно с созданием пар участниками и участницами. До 2012 года ведущей шоу была Ксения Собчак, в числе известных ведущих также числятся Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова.