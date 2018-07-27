Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

«Дому-2» предоставят новую съемочную площадку взамен снесенной

Столичные власти в течение двух месяцев предложат новый участок правообладателю площадки для съемок популярного телешоу «Дом-2». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на первого заместителя руководителя городского департамента развития новых территорий Валерия Шкурова.

По его словам, желание получить землю, а не денежную компенсацию, выразил сам собственник. «Вопрос предстоящего изъятия земельного участка, принадлежащего компании "ЕТК-Инвест" и используемого для размещения съемочной площадки реалити-шоу "Дом-2", вызвал интерес СМИ, — отметил чиновник. — ООО "ЕТК-Инвест" извещено о возможности получения компенсации в денежной форме либо путем подбора и предоставления компенсационного земельного участка. Правообладатель выразил желание получить участок взамен изымаемого».

Земли уже подобраны и в течение двух месяцев будут предложены собственнику, уточнил Шкуров.

Ранее стало известно, что территорию в Новой Москве, на которой проходят съемки «Дома-2», планируется изъять для строительства дороги из Саларьево в Марьино.

Реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеканале «ТНТ» с 2004 года. Изначально концепция подразумевала возведение дома параллельно с созданием пар участниками и участницами. До 2012 года ведущей шоу была Ксения Собчак, в числе известных ведущих также числятся Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Сдачи не надо
Москвичи заплатят за незаконный съем жилья. Попадутся все
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
08:39 Сегодня
Ипотеку признали недоступной для большинства россиян
06:01 Сегодня
Россияне начали избавляться от двухуровневых квартир
23:18 26 июля 2018
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
12:42 26 июля 2018
ЦИАН уличили в использовании некорректных слов
12:11 26 июля 2018
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
11:40 26 июля 2018
Средний чек по ипотеке перевалил за два миллиона рублей