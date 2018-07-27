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Звезда 1990-х лишится квартиры в Москве из-за финансовых проблем

Евгений Осин
Евгений Осин

Известный российский певец, автор хита «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин решил продать принадлежащую ему квартиру в Москве, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Об этом сообщает онлайн-журнал StarHit.

Апартаменты общей площадью более 100 квадратных метров расположены в доме рядом со станцией метро «Полежаевская» и оцениваются примерно в 30 миллионов рублей. «Сегодня ездил в банк, чтобы снять остатки сбережений, — поделился с изданием певец. — Жить уже не на что! Решил продать квартиру, она у меня большая. Планирую купить что-нибудь поменьше, а на разницу получится существовать какое-то время».

Как отмечает StarHit, Осин страдает от алкогольной зависимости — к спиртному он якобы пристрастился из-за одиночества и невостребованности.

В апреле 2017-го квартира музыканта в Москве была ограблена. Осин тогда обвинил в краже личных вещей знакомых, которых сам пригласил в гости. У певца пропали пять мобильных телефонов и деньги.

Евгений Осин в конце 1980-х пел в группе «Дед Мороз», а затем был фронтменом «Браво» после ухода из этого коллектива Жанны Агузаровой. В 1990-х начал сольную карьеру.
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