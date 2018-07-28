Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Кутузовский проспект опустел

Кутузовский проспект стал абсолютным лидером по объему пустующих коммерческих площадей среди основных торговых коридоров Москвы. Об этом сообщается в материалах международной консалтинговой компании Knight Frank (есть в распоряжении «Дома»).

По итогам первого полугодия 2018-го на этом проспекте пустыми оказались 25,5 процента торговых и офисных помещений на первых этажах. В среднем по пяти основным крупнейшим столичным проспектами (Ленинский, Мира, Кутузовский, Комсомольский и Ленинградский) показатель составил 13,4 процента.

Причиной невостребованности помещений на Кутузовском проспекте в компании называют сложности с парковкой: после реконструкции улицы стихийные парковки исчезли, а крайняя полоса, где также останавливались автомобилисты, была выделена для общественного транспорта. Падение автомобильного трафика привело к переезду люксовых арендаторов помещений на первых этажах в другие локации.

«Мы ожидали, что постепенно сюда переедут другие бизнесы и профиль улицы изменится. Но за прошедший год этого не произошло. Последние несколько лет Кутузовский проспект покинуло много известных брендов: рестораны Zолотой, Peshi, автосалон Porsche, обувные магазины Rendez-Vous, No one, а также продуктовые магазины сети "Перекресток". Всего сейчас пустует порядка 12,6 тысячи квадратных метров площадей формата street retail», — прокомментировала ситуацию директор направления стрит-ритейл компании Knight Frank Виктория Камлюк.

Уход люксовых арендаторов привел к снижению ставок аренды на Кутузовском проспекте: за год верхний диапазон ставок в локации упал на 12 процентов и составил 75 тысяч рублей за квадратный метр в год. Ценовой минимум при этом остался прежним — 40 тысяч рублей за квадратный метр в год.

Ранее эксперты компании JLL сообщили о том, что похожая проблема с пустующими после реконструкции торговыми площадями на Садовом кольце теряет остроту. По информации компании, арендаторы магазинов на Садовом кольце начали возвращаться после ремонта уже в начале 2018-го.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Сдачи не надо
Москвичи заплатят за незаконный съем жилья. Попадутся все
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
20:45 27 июля 2018
Главными застройщиками России оказались обычные граждане
15:52 27 июля 2018
Звезда 1990-х лишится квартиры в Москве из-за финансовых проблем
14:54 27 июля 2018
Названы минусы соседства с российской полицией
12:49 27 июля 2018
«Дому-2» предоставят новую съемочную площадку взамен снесенной
06:01 27 июля 2018
Россияне начали избавляться от двухуровневых квартир
12:42 26 июля 2018
ЦИАН уличили в использовании некорректных слов