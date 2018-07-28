Кутузовский проспект опустел

Кутузовский проспект стал абсолютным лидером по объему пустующих коммерческих площадей среди основных торговых коридоров Москвы. Об этом сообщается в материалах международной консалтинговой компании Knight Frank (есть в распоряжении «Дома»).

По итогам первого полугодия 2018-го на этом проспекте пустыми оказались 25,5 процента торговых и офисных помещений на первых этажах. В среднем по пяти основным крупнейшим столичным проспектами (Ленинский, Мира, Кутузовский, Комсомольский и Ленинградский) показатель составил 13,4 процента.

Причиной невостребованности помещений на Кутузовском проспекте в компании называют сложности с парковкой: после реконструкции улицы стихийные парковки исчезли, а крайняя полоса, где также останавливались автомобилисты, была выделена для общественного транспорта. Падение автомобильного трафика привело к переезду люксовых арендаторов помещений на первых этажах в другие локации.

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«Мы ожидали, что постепенно сюда переедут другие бизнесы и профиль улицы изменится. Но за прошедший год этого не произошло. Последние несколько лет Кутузовский проспект покинуло много известных брендов: рестораны Zолотой, Peshi, автосалон Porsche, обувные магазины Rendez-Vous, No one, а также продуктовые магазины сети "Перекресток". Всего сейчас пустует порядка 12,6 тысячи квадратных метров площадей формата street retail», — прокомментировала ситуацию директор направления стрит-ритейл компании Knight Frank Виктория Камлюк.

Уход люксовых арендаторов привел к снижению ставок аренды на Кутузовском проспекте: за год верхний диапазон ставок в локации упал на 12 процентов и составил 75 тысяч рублей за квадратный метр в год. Ценовой минимум при этом остался прежним — 40 тысяч рублей за квадратный метр в год.

Ранее эксперты компании JLL сообщили о том, что похожая проблема с пустующими после реконструкции торговыми площадями на Садовом кольце теряет остроту. По информации компании, арендаторы магазинов на Садовом кольце начали возвращаться после ремонта уже в начале 2018-го.