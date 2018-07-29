Жильцов дома решили согнать на собрание с помощью приемов из фильма ужасов

В Челябинске разработали новый способ стимулирования жильцов многоквартирных домов к участию в собраниях собственников. Людей предложили пугать возможными лишениями в случае, если они продолжат игнорировать собрания. Об этом сообщается в паблике «Челябинский урбанист» во «Вконтакте».

«Начинать заголовок с фразы "Внимание!" или "Уважаемые собственники!" — глупо и неэффективно. (...) Заголовок должен отражать суть всего объявления в двух-трех словах. А по поводу собрания жильцов, тут вообще в заголовке нужно создать интригу или резонанс. Чтобы у жильца бомбануло. Тогда он точно придет», — написал в паблике урбанист Лев Владов.

В качестве примера урбанист привел объявление, начинающееся словами «Я отберу вашу парковку...», после которых более мелким шрифтом идет продолжение: «...если вы не придете на собрание жильцов в эту субботу».

Участники паблика активно отреагировали на инициативу Владова и предложили свои варианты привлекающих внимание объявлений. Так, один из пользователей поделился объявлением, призывающим отказаться от клумб из автомобильных покрышек во дворах, которое начинается со слов «Мы убиваем себя», напечатанных крупным шрифтом. Еще один пользователь выложил в комментариях свой вариант объявления о лишении парковки, напечатанный на фоне кадра из фильма ужасов «Звонок».

В начале 2018 года московская мэрия представила сервис «Электронный дом» для жителей многоквартирных домов, разработанный для проведения онлайн-голосований и опросов, информирования жильцов о нововведениях и организации электронных собраний собственников жилья.