Мастер по ремонту кухни выпил вина, забрал кухню заказчиков и поджег их дом

В Подмосковном Подольске объявили в розыск мастера по ремонту, который ограбил и поджег квартиру своих заказчиков. Об этом сообщает подмосковное информагентство РИАМО.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Чайковского. Владельцы квартиры оставили мастеру по ремонту, с которым ранее уже работали, заказ на ремонт кухни и оставили его без присмотра.

«Его нам посоветовал знакомый риелтор, через которого он снимал квартиру. Данный человек ранее ремонтировал нам прихожую, и когда мы решили отремонтировать кухню, то тоже обратились к нему. Мы оставляли его одного дома, так как доверяли. Муж контролировал ход работ и казалось, что он все качественно выполняет. На днях мы привезли новый кухонный гарнитур, холодильник, плиту, заплатили практически всю сумму за его работу», — приводит информагентство слова хозяйки квартиры.

Воспользовавшись отсутствием контроля, ремонтник в течение недели вывозил из квартиры мебель и вещи хозяев, в том числе одежду и посуду. Для транспортировки он заказывал такси и даже «Газель». После этого мужчина поджег квартиру. О пожаре владельцам жилья сообщили соседи.

«Он планировал ограбление и пожар. На месте возгорания мы нашли несколько бокалов, бутылки вина, а также бутылку с окурками. Возможно, поджог именно в этот день произошел случайно, так как данный ремонтник вместе с сообщниками не успели вынести еще холодильник и новую плиту», — пояснила собеседница агентства.

Пострадавшие владельцы жилья заявили в полицию, ведется поиск мастера по ремонту и свидетелей происшествия.

В начале 2018 года один из жителей Подмосковья в упор расстрелял ремонтного рабочего, который красил стены в подъезде жилого дома. Мужчину не устроила работа маляра, и он выстрелил тому в лицо из травматического пистолета. Пострадавший ремонтник попал в больницу с тяжелой травмой.