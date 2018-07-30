Финский депутат поселился в сауне

Депутат партии «Истинные финны» Теуво Хаккарайнен поселился в сауне в цокольном этаже одного из жилищных кооперативов Хельсинки, и оформил себе компенсацию как за жилье. Об этом сообщает портал Yle.

«Мне там хорошо. Лучшая квартира, которая у меня была в Хельсинки», — цитирует Хаккарайнена издание.

Помещение депутат снял вместе с коллегой по партии, Вилле Вяхямяки. Арендодателем выступает Деннис Пастерстейн, директор Центра транспортной безопасности, входящего в структуру финской полиции. Ставка аренды составляет 695 евро в месяц.

При этом Хаккарайнен оформил себе компенсацию в размере 1809 евро в месяц, которая полагается парламентариям из удаленных избирательных округов за аренду жилья в столичном регионе.

Как отмечает Пастерстейн, помещение было сдано депутатам именно как сауна. «Если как-нибудь они там ночевали… не знаю, что они там делали. Наверное, используют как представительский офис», — приводит слова Пастерстейна Yle.

В конце 2017 года Хаккарайнен оказался в центре скандала, связанного с домогательствами. Финские СМИ сообщили о том, что во время новогоднего корпоратива мужчина в состоянии алкогольного опьянения полез целоваться к женщине-депутату Веере Руохо. После этого Хаккарайнену пришлось покинуть пост второго заместителя председателя партии «Истинные финны».