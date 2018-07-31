Полицейский купил десять квартир и попал под суд

В Башкирии у полицейского арестовали десять квартир и восемь иномарок. Об этом пишет издание «Комсомольская правда».

По данным издания, старшему оперуполномоченному МВД республики Раилю Миргалееву принадлежит целый этаж (четыре квартиры) в жилом комплексе «Эверест» в центре Уфы — это один из самых дорогих домов в городе. Кроме того, у него есть еще две «однушки», четырехкомнатная квартира, три коттеджа в разных районах Башкирии, несколько садовых участков под Уфой.

Также в пользовании Миргалеева находятся восемь иномарок и две квартиры в Евпатории. Общая стоимость имущества полицейского оценивается в сто миллионов рублей, при том что официальный годовой доход Миргалеева не превышает миллиона.

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Суд в июле арестовал имущество правоохранителя и его ближайших родственников: Миргалеев является фигурантом дела о вымогательстве. По предварительной информации, с полицейского хотят взыскать 13 миллионов рублей.

Жители Уфы еще в 2012 году писали жалобы на Миргалеева министру внутренних дел страны. По версии общественности, страж порядка устраивал подставы на дорогах и таким образом сколотил целое состояние.

Год назад, в июле 2017-го, громкий скандал разгорелся вокруг строительной компании «ЮгСтройИнвест», дарившей полицейским квартиры. Тогда Управление собственной безопасности ГУ МВД по Ставропольскому краю не выявило нарушений в случаях дарения правоохранителям объектов недвижимости. При этом в СМИ появилась информация о нападениях и избиениях людей, выступавших с критикой деятельности застройщика.