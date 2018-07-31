Россиянка сходила в магазин и осталась без квартиры

В Костроме пожар в доме на улице Шагова полностью уничтожил одну из квартир. Возгорание произошло, пока хозяйка жилища ходила в магазин, сообщает Kostroma.Today.

Владелица квартиры — 80-летняя пенсионерка — вернулась из магазина, когда помещение почти полностью выгорело. На месте уже работали специалисты, огонь тушили несколько пожарных расчетов. Для полной его ликвидации спасателям пришлось частично вскрыть кровлю и разобрать обшивку фасада.

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Всех жителей дома эвакуировали. Как отмечает сетевое издание, дом, где произошел пожар, не является муниципальным, поэтому делать в нем ремонт жители будут за свой счет. Квартира пенсионерки, отлучившейся в магазин, признана непригодной для проживания. Женщину отвезли в социальный центр.

Обстоятельства возникновения пожара пока не установлены.

Месяц назад, в июне, в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа выгорела квартира, хозяева которой находились в отпуске за границей. Причиной возгорания стала неисправная электропроводка. О пожаре отдыхающим сообщили соседи, которые присматривали за жилищем.