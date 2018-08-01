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Мужчина погиб после падения с крыши небоскреба в «Москва-Сити»

В центре столицы мужчина погиб в результате падения со смотровой площадки 85-этажной башни «Око», расположенной на территории международного делового комплекса «Москва-Сити». Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

«По предварительным данным, со смотровой площадки башни "Око" упал мужчина. От полученных травм он скончался на месте», — заявил источник агентства в правоохранительных органах.

По информации РИА Новости, погибший был мойщиком окон и упал не со смотровой площадки, а с высоты 30 этажа.

Сотрудникам полиции предстоит установить личность скончавшегося и выяснить обстоятельства произошедшего. В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Смотровая площадка на крыше башни «Око» считается самой высокой открытой площадкой в Европе. Она расположена на 354-метровой отметке. Попасть на крышу можно в составе экскурсионной группы.
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